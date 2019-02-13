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Исторический максимум: госдолг США превысил отметку $22 трлн

Экономика

На сегодняшний день госдолг США составляет $22,012 трлн

Исторический максимум: госдолг США превысил отметку $22 трлн
Доллар

Вашингтон, 13 февраля 2019, 07:12 — REGNUM  Государственный долг Соединенных Штатов впервые в своей истории преодолел отметку $22 трлн, сообщает министерство финансов США.

По данным ведомства, на сегодняшний день госдолг США составляет $22,012 трлн. С начала февраля 2019 года этот показатель вырос более чем на $90 млрд, а за последние 11 месяцев — более чем на $1 трлн.

Напомним, ранее сообщалось, что за время правления президента США Дональда Трампа госдолг этой страны увеличился более чем на $2 трлн. Вместе с тем в ноябре прошлого года Трамп пообещал, что к концу его второго президентского срока США полностью погасят государственный долг.

Читайте подробнее: Трамп назвал сроки погашения госдолга США

А также: При Трампе госдолг США вырос более чем на $2 трлн — СМИ

Читайте развитие сюжета: За США можно только порадоваться – экономист о росте госдолга Америки

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Экономика и бизнес в США
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