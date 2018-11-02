Трамп назвал сроки погашения госдолга США

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что к концу его второго президентского срока страна полностью погасит государственный долг, пишет The Hill.

Так, выступая на мероприятии, которое было посвящено увеличению рабочих мест, американский лидер напомнил о большой задолженности США и пообещал в скором времени начать выплачивать госдолг.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018-го финансового года госдолг США достиг рекордного значения в $21,5 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, США — одна из стран с большим внешним долгом. Несмотря на это, считается, что у страны низкая вероятность дефолта — благодаря высоким кредитным рейтингам, которые дают ведущие международные (находятся в Нью-Йорке) рейтинговые агентства.

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