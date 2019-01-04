При Трампе госдолг США вырос более чем на $2 трлн — СМИ

Вашингтон, , 21:41 — REGNUM За время правления главы Белого дома США Дональда Трампа увеличился более чем на $2 трлн государственный долг страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов (Минфин) США.

Согласно оценкам Минфина, госдолг США в конце прошлого года составлял $21,9 трлн, увеличившись по сравнению с началом 2017 года (когда Трамп занял пост президента) на $2 трлн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на одном из мероприятий заявил, что к концу его второго президентского срока США полностью погасят государственный долг.

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