В Москве построят 50 станций метро

Москва, , 07:39 — REGNUM В течение пяти лет в Москве планируется построить 50 станций метро. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

По его словам, за 2018 год протяженность линий метрополитена увеличилась на 33 км, построено 17 новых станций и три депо.

С 2011 года протяженность линий Московского метрополитена выросла на 45%. Построено 136,6 км линий, 73 станции и девять депо.

До 2023 года в Москве планируется построить 134 км линий метро, 55 станций и семь депо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене начались тестовые испытания поездов нового поколения «Москва-2019». До конца 2019 года запустят 45 новых поездов.

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