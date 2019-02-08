Пять станций красной ветки метро Москвы закроют для строительства БКЛ

Москва, , 10:08 — REGNUM В Москве будут закрыты с 16 по 24 февраля пять станций Сокольнической линии, сообщает 8 февраля пресс-служба Транспортного комплекса столицы.

Не будут работать станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», — говорится в сообщении.

К обычному режиму красная ветка вернётся 25 февраля в 5:30. На ивремя закрытия компенсировать неудобство жителей будут 230 автобусов.

Отмечается, что ограничения вызваны работами по запуску северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), состоящего из шести станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

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