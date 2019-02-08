В метро тестируют поезд «Москва-2019»

Москва, , 09:13 — REGNUM В Московском метрополитене начались тестовые испытания поездов нового поколения «Москва-2019», сообщается на портале столичного мэра.

На тестовом поезде «Москва-2019» установлена новая система электродинамического торможения. По сравнению с предыдущим поколением поезда новой модификации останавливаются более плавно.

В вагонах установлены электронные информационные табло с экранами высокого разрешения, поручни в форме шестиугольника, сиденья из мягкой ткани, а также изменилось покрытие пола и облицовка салона.

После испытаний инновационные поезда начнут ходить на нескольких линиях столичной подземки. Планируется, что до конца года в Московском метрополитене запустят 45 новых поездов «Москва-2019».

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2019 года в Московский метрополитен поступит 66 поездов нового поколения «Москва». Они будут курсировать Таганско-Краснопресненской линии.

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