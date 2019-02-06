Прежде, чем предлагать «просрочку» бедным, проверьте прилавки для «богатых»

Хабаровск, , 10:39 — REGNUM Когда член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с предложением раздавать бедным людям продукты питания с истекающими сроками годности, он, конечно, хотел, как лучше. Наверняка парламентарий видел такие отделы в магазинах за границей. Есть такие, например, в Японии. Любой салат, порция жареного мяса или рыбы, морепродуктов, срок реализации которых истекает утром, вечером продается за 100 иен. Люди покупают и, кстати, не только бедные. Никто не травится — всё ведь свежее. Но в России всё складывается несколько иначе. И инициатива депутата, как минимум, преждевременна. Прежде, чем предлагать «просрочку» бедным, не худо бы проверить, что продаётся в магазинах «для богатых», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для того, чтобы понять, насколько опасно сегодня создавать в супермаркетах специальные отделы с бесплатными продуктами питания на исходящих сроках годности «для бедных», нужно просто вбить в поисковик запрос:

«Куплю продукты питания с истекшим сроком годности».

Количество предложений и аналогичных запросов поражает — их тысячи, если не сотни тысяч.

«Продам пищевую просрочку» — указаны телефоны, звоните, покупайте, зарабатывайте.

В 2018 году в Хабаровске разразился грандиозный скандал вокруг одной продовольственной оптовой базы. Предприятие являлось поставщиком известных в России и за рубежом дорогих торговых марок. Оказалось, что на его складах, расположенных почти во всех регионах ДФО, хранились десятки тонн просроченных продуктов питания.

Следственные органы выяснили, что оптовый поставщик занимался на территории ДФО реализацией продуктов питания сомнительного качества, вводя в заблуждение представителей розничных сетей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 2 УК РФ «Хранение либо сбыт, перевозка, хранение товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

В Хабаровске, как сообщало тогда региональное ИА Хабинфо, хранились на складах «Амур-Трейд» (наименование компании) не менее 10 тонн просроченных продуктов.

В торговые сети поставлялись не только конфеты и печенье с истекшими сроками годности, но даже детское питание.

«Амур-Трейд» входила в состав группы «Триал» с офисом во Владивостоке. Во время обысков на складах группы были обнаружены специальные штампы для установки дат, листы с готовыми штрих-кодами, продукция с «перебитыми» сроками годности, готовая для реализации.

А есть гарантия, что сегодня на всей территории России больше не осталось таких фирм, специализирующихся на торговле просрочкой? Вряд ли.

«Сама по себе идея не плоха. Наверняка депутат хотел как лучше. В мире выбрасывается колоссальное количество еды, по данным некоторых исследований — до 30 — 40% от того, что поступает на прилавки магазинов. Но в России начинать надо с культуры и взаимоотношений государства и бизнеса. Как бы я сделал? Во-первых, максимально ужесточил бы ответственность за торговлю просрочкой, некачественными продуктами, усилил бы контроль за этим. Но одновременно предусмотрел бы гарантии для ответственного бизнеса — чтобы правила игры не менялись во время игры. Но пока, увы, создавать такие отделы в магазинах опасно. К тому же, создание отдела — это площади, это персонал, это расходы для бизнеса. Если просрочка уже попала на прилавок, с перебитыми сроками, то ей отравится что бедняк, что богач. Богач даже раньше, он же первый купит, не подозревая, что покупает некачественный товар. У нас это преждевременно, однозначно», — считает генеральный директор торговой компании «Ванино-Групп Виктор Зейкан.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат ГД РФ Сергей Вострецов предложил создавать в магазинах специальные отделы для бедных, где бесплатно будут раздавать еду с истекающими сроками годности. Жители России эксперты — общественники неоднозначно отнеслись к инициативе.