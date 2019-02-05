«Просрочка» для народа: вроде бы дело благое, но попахивает от него дурно

Якутск, , 12:16 — REGNUM Идея раздавать нуждающимся продукты, у которых истекает срок годности, в принципе хорошая, но сложно реализуемая и звучит не очень. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя инициативу члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, предложившего поощрять магазины за бесплатную раздачу продуктов, у которых почти истёк срок годности.

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«Интернет полон видеороликами, где люди, имеющие место жительства и довольно прилично одетые, ходят по помойкам и собирают просроченные продукты — у них просто нет возможности их купить. Однако кормить собственный народ товарами, у которых скоро истечёт срок годности, вроде бы дело благое, но попахивает от него дурно. Вот бы депутатам Госдумы предложили эту просрочку забирать или готовить в их столовых», — считает Андрей Данилов.

Он также отметил, что идея Сергея Вострецова сложно реализуема, так как требуется учёт раздаваемого бесплатно товара.

«Если забирать такие продукты будут люди без определённого места жительства, то у них же даже паспортов нет, а учёт необходим, если мы будем снижать таким магазинам налоги. Люди у нас же талантливые — могут приписать, что они раздали тонны продукции. Ещё один вариант — создавать какие-то госструктуры, которые будут это регулировать, организовывать сбор продуктов. Так что идея в принципе хорошая, но очень сложно реализуемая», — заключил политолог, подчеркнув, что для реализации предложения депутата Госдумы нужно создавать нормативную базу.

Андрей Данилов также обратил внимание на то, что для начала можно было бы хотя бы не давить бульдозерами качественные санкционные товары, незаконно ввозимые в Россию.

«Это сыр и другие вкусности, раздавайте эти продукты, об этом уже многие говорили. Свежий натуральный европейский сыр пригодился бы бедным, неимущим. А продавцов этой всей продукции наказывайте через международные инстанции», — предложил эксперт.

Напомним, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов назвал кощунством порядок выбрасывать не проданные продукты с истёкшим сроком годности на помойки. Он готов внести в федеральный парламент законопроект, которым будет предложено магазинам открывать специальные отделы с бесплатными продуктами, у которых срок годности истекает хотя бы через сутки.

«Такие торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», — цитирует Вострецова «Российская газета».