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О «просрочке» для народа — «либо не компетентны, либо преступники»: мнение

Общество

Депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин считает, что стране нужны иные меры по выходу из экономического кризиса

О «просрочке» для народа — «либо не компетентны, либо преступники»: мнение
Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Оренбург, 6 февраля 2019, 08:19 — REGNUM  Депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин назвал инициативу о дармовой раздаче народу продовольствия с истекающим сроком годности странной мерой. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что категорически против внедрения в стране такого предложения.

«Получается, что инициаторы этого законопроекта знают о том, что люди голодают, но не хотят или не могут принять действенных мер по исправлению ситуации. Следующий шаг, видимо, будет разрешение людоедства. Мне кажется, что люди, которые знают о ситуации, имеют полномочия принять меры по исправлению ситуации, но предлагающие подобное, либо не компетентны в том чем они занимаются, либо преступники», — сказал оренбургский депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с предложением бесплатно раздавать людям продукты питания, чей срок годности истекает выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он заявил готовности внести соответствующий законопроект в Госдуму. Парламентарий считает, что в магазинах надо открывать специальные отделы с продтоварами, срок годности которых истекает через сутки. Порядок выбрасывать такие не проданные продукты он назвал кощунством.

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