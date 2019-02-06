О «просрочке» для народа — «либо не компетентны, либо преступники»: мнение

Оренбург, , 08:19 — REGNUM Депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин назвал инициативу о дармовой раздаче народу продовольствия с истекающим сроком годности странной мерой. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что категорически против внедрения в стране такого предложения.

«Получается, что инициаторы этого законопроекта знают о том, что люди голодают, но не хотят или не могут принять действенных мер по исправлению ситуации. Следующий шаг, видимо, будет разрешение людоедства. Мне кажется, что люди, которые знают о ситуации, имеют полномочия принять меры по исправлению ситуации, но предлагающие подобное, либо не компетентны в том чем они занимаются, либо преступники», — сказал оренбургский депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с предложением бесплатно раздавать людям продукты питания, чей срок годности истекает выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он заявил готовности внести соответствующий законопроект в Госдуму. Парламентарий считает, что в магазинах надо открывать специальные отделы с продтоварами, срок годности которых истекает через сутки. Порядок выбрасывать такие не проданные продукты он назвал кощунством.