В Анталье построят третий аэропорт

Москва, 31 января 2019, 11:15 — REGNUM В провинции Анталья начнется строительство третьего по счёту аэропорта для развития туризма. Строительство нового аэропорта анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Новый аэропорт возведут в западной части провинции Анталья — около города Каш. Третий международный аэропорт откроется в 2022 году и будет способен обслуживать 5 млн пассажиров в год.
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По словам Эрдогана, «курортной столицы мира», не хватает аэропортовых мощностей. Основной аэропорт Антальи и второй небольшой аэропорт — Газипаш не справляется с потоком пассажиров.
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Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2019 года в Москве стартует перекрестный Год культуры и туризма Россия — Турция.
Развитие сюжета: Перекрестный Год культуры Россия — Турция стартует в апреле