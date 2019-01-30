Сочи возобновляет паромное сообщение с Турцией

Москва, , 15:06 — REGNUM Город Сочи возобновляет паромное сообщение с черноморскими портами Турции. Паромы начнут курсировать в мае 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Планируется возобновить грузовые и туристические перевозки между Сочи и турецкими городами Трабзон и Самсун. Суда будут ходить два раза в неделю. Туопоераторы отмечают, что гражданам (туристам или жителям города), находящимся в Сочи, для посещения Турции на пароме понадобиться загранпаспорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее паромы из Сочи в Турцию ходили и по 2−4 раза в неделю. Однако не пользовались популярностью у туристов, на пароме были не очень комфортабельные условия. В основном паром предназначен для перевозки грузов и товаров из Турции в Россию.

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