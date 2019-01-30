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Перекрестный Год культуры Россия — Турция стартует в апреле

Культура

Открытие состоится в Большом театре

Москва, 30 января 2019, 11:52 — REGNUM  Перекрестный Год культуры и туризма Россия Турция откроется в Москве 8 апреля 2019 года, сообщили в Минкультуры РФ.

Торжественное открытие Года культуры двух стран состоится в Большом театре — солисты Театра оперы и балета Турции представят оперу «Троя».

В течение года в России и в Турции пройдут различные культурные мероприятия для развития двусторонних отношений в гуманитарной сфере.

Завершится перекрестный Год культуры двух стран в Турции выставкой Третьяковской галереи русской живописи XIX—XX веков в стамбульском Музее пера.

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Как сообщало ИА REGNUM, о проведении перекрестного Года культуры и туризма в 2019 году договорились президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в марте 2018 года.

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Российско-турецкие отношения
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