Перекрестный Год культуры Россия — Турция стартует в апреле

Москва, , 11:52 — REGNUM Перекрестный Год культуры и туризма Россия Турция откроется в Москве 8 апреля 2019 года, сообщили в Минкультуры РФ.

Торжественное открытие Года культуры двух стран состоится в Большом театре — солисты Театра оперы и балета Турции представят оперу «Троя».

В течение года в России и в Турции пройдут различные культурные мероприятия для развития двусторонних отношений в гуманитарной сфере.

Завершится перекрестный Год культуры двух стран в Турции выставкой Третьяковской галереи русской живописи XIX—XX веков в стамбульском Музее пера.

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Как сообщало ИА REGNUM, о проведении перекрестного Года культуры и туризма в 2019 году договорились президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в марте 2018 года.

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