Тамбовская область перевыполнила план по вводу жилья — Никитин

Москва, , 15:56 — REGNUM В Тамбовской области показатель по строительству находится сейчас на уровне 102,2%, а по объему строительно-монтажных работ показатели пока на уровне 98,8%. Если брать по крупным и средним предприятиям, то выше 100%. Об этом сегодня, 29 января, заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы региона, показатель по вводу жилья составляет 102,2%. «Мы выполнили свой план, даже перевыполнили: введено 857 тыс. кв. метров жилья», — отметил он.

«На душу населения в регионе было 0,8 квадратного метра, что существенно выше, чем среднероссийские показатели, по Центральному федеральному округу», — уточнил Никитин.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил, что рассчитывает поднять среднюю заработную плату в регионе до 28 тысяч рублей.

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