Тамбовский губернатор намерен поднять среднюю зарплату до 28 тыс. рублей

Москва, , 15:43 — REGNUM Заработная плата в Тамбовской области в 2018 году выросла по реальному сектору экономики и составила 105,6%. Об этом сегодня, 29 января, заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Причем, по его словам, средняя заработная плата по региону составила 26 тыс. 300 рублей. Особенно высокие темпы роста продемонстрировало сельское хозяйство и переработка, очень много было построено новых современных предприятий и комплексов.

«Уровень зарплаты не опускаем. На 2019 год она должна быть выше. Рассчитываем, что средняя заработная плата в регионе будет 28 тысяч рублей», — сказал глава администрации Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил, что ежегодно объем инвестиций вообще в региональную экономику держится на уровне 100−110 млрд рублей.

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