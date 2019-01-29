Рост промпроизводства в Тамбовской области составил 14,4%

Москва, , 15:35 — REGNUM 2018 год был особенно примечательным в жизни экономики Тамбовского региона — это в первую очередь развитие промышленного потенциала. В 2018 году темп роста промышленного производства составил 114,4%. Об этом сегодня, 29 января, заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, весомый вклад в достижение этого показателя обеспечивала пищевая и перерабатывающая промышленность 122%.

В сельском хозяйстве показатель держится на уровне 100%. Инвестиции в основной капитал также отмечены на уровне 100%.

«В инвестициях региона огромную роль играют агропромышленные предприятия. Ежегодно объем инвестиций вообще в региональную экономику держится на уровне 100−110 млрд рублей, и это является очень высоким показателем», — отметил глава администрации Тамбовской области.

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