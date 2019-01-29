Количество путешествующих по России выросло на 71%

Москва, , 10:15 — REGNUM Суммарное количество путешествующих по России российских и зарубежных туристов с 2010 года по 2017 год выросло на 71%. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, сообщили в Ростуризме.

По его словам, число средств размещения туристов всех типов увеличилась в два раза — 12,6 тыс. до 25,3 тыс. Темп роста числа гостиниц за семь лет составил 238%. Число ресторанов, кафе и баров возросло на 30% — с 63,5 тыс. до 82,4 тыс.

Инвестиции в основной капитал в сфере туризма с 2010 года увеличились более чем в 1,5 раза. «Большое значение для развития внутреннего туризма стало проведение в России в 2018 году чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — отметил Сафонов.

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Как сообщалоИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм, гастрономический и промышленный.

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