Названы популярные города России для путешествий студентов

Москва, 25 января 2019, 14:30 — REGNUM Самый лучший курорт в Республике Крым России — это Санкт-Петербург. В ходе опроса за него отдали голоса 53% опрошенных, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».
На втором месте оказался город-курорт Сочи — 20%, на третьем месте Москва (13%).
Также в пятерку лидеров популярных для посещения студентов вошли курорты Крыма — Ялта и Феодосия, за них отдали голоса по 7%.
Стоит отметить, что студенческий туризм в России составляет более 3 млн человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.
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