Пятница, 25 Января 2019 года
14:31:55 МСК

Названы популярные города России для путешествий студентов

Общество

Это Санкт-Петербург

Москва, 25 января 2019, 14:30 — REGNUM  Самый лучший курорт в Республике Крым России — это Санкт-Петербург. В ходе опроса за него отдали голоса 53% опрошенных, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

На втором месте оказался город-курорт Сочи — 20%, на третьем месте Москва (13%).

Также в пятерку лидеров популярных для посещения студентов вошли курорты Крыма — Ялта и Феодосия, за них отдали голоса по 7%.

Стоит отметить, что студенческий туризм в России составляет более 3 млн человек.

Читайте также: Названы лучшие курорты Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

Развитие сюжета: Зачем учиться в вузе — мнение граждан РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить