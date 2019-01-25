Названы популярные города России для путешествий студентов

Москва, , 14:30 — REGNUM Самый лучший курорт в Республике Крым России — это Санкт-Петербург. В ходе опроса за него отдали голоса 53% опрошенных, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

На втором месте оказался город-курорт Сочи — 20%, на третьем месте Москва (13%).

Также в пятерку лидеров популярных для посещения студентов вошли курорты Крыма — Ялта и Феодосия, за них отдали голоса по 7%.

Стоит отметить, что студенческий туризм в России составляет более 3 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

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