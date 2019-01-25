В России намерены развивать милитари-туризм

Москва, , 14:11 — REGNUM В России планируется развивать военный туризм. В частности, в Рязанской области для привлечения туристов намерены использовать военную технику, списанную Минобороны РФ, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Минобороны РФ уже передало региону для показа 12 единиц военной техники — артиллерийское вооружение, ряд тяжелой техники.

На милитари-туризм делают ставку власти Рязанской области. Для развития туризма будет активно использоваться бренд «Рязань — столица ВДВ».

В области планируется создать специальную площадку для размещения военной техники, где будут проводить военно-патриотические программы для школьных и студенческих групп.

По мнению туоператоров, основным потребителем милитари-туризма может стать иностранный турист, которому интересны военные объекты в России и техника. Военные музеи особенно популярны у иностранцев 23 февраля и 9 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм, гастрономический и промышленный.

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