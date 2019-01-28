За год в Чувашии долги за энергоресурсы снижены на 8 млн — до 3,62 млрд

Чебоксары, , 14:18 — REGNUM В Чувашии, как и во многих регионах, в жилищно-коммунальной сфере растёт число выявленных нарушений. В 2018 году прокурорам республики выявлено почти 4 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, что на 9% выше уровня 2017 года. «Одной из первостепенных задач» остаётся снижение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы: долги за год снизились «всего на 8 млн рублей» и составили 3,62 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят на расширенной коллегии прокуратуры Чувашии по итогам 2018 года.

В регионах усилен надзор в коммунальной сфере. В Чувашии прокуроры в истекшем году выявили 3976 нарушений закона в отрасли, что на 9% больше, чем в 2017 году. Основные нарушения связаны с обслуживанием и проведением ремонта многоквартирных домов, предоставления коммунальных услуг и ценообразования на них, расчётами за энергоресурсы. В прокуратуре заявляют, что «общими усилиями эти нарушения практически устранены». Материалы прокурорских проверок стали основанием для возбуждения четырёх уголовных дел.

В центре особого прокурорского внимания — долги за поставки ресурсов. За нарушения расчётной дисциплины наказаны в административном порядке 64 руководителя управляющих организаций и организаций коммунального комплекса, ими уплачено более 1 млн рублей штрафов. Десять руководителей ресурсоснабжающих организаций привлечены к административной ответственности по ст. 14.61 КоАП РФ («Нарушение порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической, тепловой энергии, газа»), ст. 7.27.1 КоАП РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

«Несмотря на принятые меры, просроченная задолженность за истекший календарный год снизилась незначительно — всего на 8 млн рублей и пока остаётся ещё очень большой для республики — 3,62 млрд рублей. Поэтому снижение этого показателя остаётся одной из первостепенных задач не только для прокурорского корпуса, но и для органов власти всех уровней, контролирующих и правоохранительных органов», — говорилось в докладе первого заместителя прокурора Чувашии Александра Евграфова.

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В отопительный период возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, внесено 14 представлений в адрес руководителей организаций, 15 — в адрес глав администраций муниципальных образований в связи с нарушениями законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации котельных, которые не позволили своевременно получить 15 муниципалитетам паспортов готовности к работе в отопительный период. В надзорном ведомстве отмечают, что «до настоящего времени не оформлены акты о готовности к работе в отопительный период 10 муниципальными образованиями» (Алатырский, Козловский, Красноармейский, Красночетайский, Моргаушский, Цивильский, Шемуршинский, Шумерлинский районы, Чебоксары и Шумерля).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии долги по уплате взносов на капитальный ремонт составляют 927,8 млн рублей, при этом направлены иски о взыскании 110,3 млн рублей. По задолженности на сумму 49 млн рублей истек срок исковой давности.

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