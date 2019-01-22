За 140-миллионный долг за газ – штраф 40 тыс. рублей: дело в Чувашии

Чебоксары, , 19:29 — REGNUM В чувашском Алатыре директора муниципального предприятия привлекли к ответственности в виде 40 тыс. рублей штрафа за накопленные долги за газ. Размер долгов превысил 140 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Прокурорская проверка расчетов за поставленный газ проведена на муниципальном унитарном предприятии «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей». Договор о поставке газа был заключен в декабре 2013 года между теплоснабжающей организацией, ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и администрацией Алатыря.

«Теплоснабжающая организация имеет задолженность за поставленный природный газ перед поставщиком, которая на момент проверки составляла свыше 140 млн рублей. Несмотря на образовавшуюся задолженность, надлежащие меры по ее погашению муниципальным предприятием не принимались», — говорят в прокуратуре республики.

В отношении директора МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» ведомством возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.61 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате газа или тепловой энергии, сопряженное с неисполнением обязательств по их оплате»). Постановлением государственного инспектора Приволжского управления Ростехнадзора директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, ранее в Козловском районе Чувашии за долги теплоснабжающей организации, где продолжается процедура банкротства, ответило население. Администрацию района привлекли к субсидиарной ответственности вместе с ООО «Теплоснаб» за долги за газ. Из бюджета оплачено свыше 3 млн рублей.

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В Вурнарском районе Чувашии теплоснабжающую организацию «ТеплоКомфорт» оштрафовали на 50 тыс. рублей за накопленные долги за газ в размере около 20 млн рублей. Ранее в Чувашии к административной ответственности за неуплата задолженности за газ был привлечен глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района: по данным прокуратуры, с января по август 2018 года долг превысил 2 млн 855 тыс. рублей.

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По данным газовиков, в Чувашии просроченная дебиторская задолженность за поставленный природный газ всех категорий потребителей республики на 1 января 2019 года составила 2,34 млрд рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 553,1 млн рублей.