Долги за капремонт в Чувашии достигли почти 930 млн рублей

Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Чувашии долги по уплате взносов на капитальный ремонт составляют 927,8 млн рублей, при этом направлены иски о взыскании 110,3 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы были обсуждены на расширенной коллегии прокуратуры Чувашии.

На коллегии особое внимание было уделено ситуации в сфере ЖКХ. В частности, был поднят вопрос по взысканию задолженности взносов на капитальный ремонт. По данным надзорного ведомства, в Чувашии долги «за капремонт» составляют 927,8 млн рублей, при этом региональным оператором (НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов») и владельцами специальных счетов исковые заявления направлены «только на 110,3 млн рублей.

В докладе первого заместителя прокурора Чувашии Александра Евграфова отмечалось, что до мая 2018 года услуги по взысканию взносов за капитальный ремонт региональному оператору оказывал «Центр взыскания долгов», но он был привлечён «без проведения конкурентных процедур при содействии помощника министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики».

"По представлению прокуратуры республики он уволен в связи с утратой доверия, договор между региональным оператором и организацией расторгнут. В данное время претензионно-исковая работа осуществляется региональным оператором собственными силами. Совокупный размер задолженности по взносам на капитальный ремонт на счете регионального оператора составляет 507 млн рублей, из которой лишь на сумму 104 млн рублей подано 16 843 заявления о выдаче судебных приказов. По задолженности на сумму 49 млн рублей истек срок исковой давности. В связи с непринятием действенных мер по взысканию задолженности прокуратурой Ленинского района Чебоксар в адрес регионального оператора внесено представление (на рассмотрении)», — отмечалось в докладе.

Для выделения бюджетных средств на привлечение региональным оператором «третьих лиц для взыскания задолженности» в адрес премьер-министра Чувашии Ивана Моторина «направлена информация».

По данным фонда капремонта Чувашии, в прошлом году начислено 897 193 129,88 рублей взносов за капитальный ремонт, собрано 910 642 907,79 рублей, собираемость составила 101,5%. Коэффициент собираемости свыше 100% отмечен в девяти муниципалитетах (Аликовский, Канашский, Красночетайский, Вурнарский, Козловский районы, города Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш).

Отметим, что в жилищно-коммунальной сфере растёт число выявленных нарушений. В 2018 году в Чувашии прокурорами выявлено почти 4 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, что на 9% выше уровня 2017 года.