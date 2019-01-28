Алтайский край может стать новой точкой экономической концентрации

Барнаул, , 09:37 — REGNUM Инициатива российского правительства, выразившаяся в разработке пакета законопроектов, предусматривающих возможность введения в России системы предоставления субсидий из бюджета одного региона в бюджет другого, еще только прошла первое чтение в Госдуме РФ, а в Алтайском крае её уже обсуждает широкий круг экспертов. Наиболее любопытное мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления Валерий Мищенко.

Он полагает, что в предлагаемых правилах игры новой точкой экономической концентрации может стать Алтайский край. Но для этого нужно предпринять большие усилия: значительно поменять структуру краевого хозяйства, переориентироваться с промышленности на оказание услуг, тесно взаимодействовать с приграничными странами бывшего СССР и так называемого «Большого Алтая». Вместе с тем, по его словам, чиновники и бизнесмены предпочитают жить сегодняшним днём и не хотят особо ничего менять.

Товары на услуги

«Структура экономики — один из главных недостатков. Основой в Алтайском крае является промышленность (уже потом идут торговля, сельское хозяйство) с учётом того, что у нас миллион людей живёт на селе и 60 тысяч занимается сельским хозяйством. Мы мечтаем построить развитую рыночную экономику. Но в развитых странах на первом месте стоит не производство товаров, а оказание услуг. С годами будет проблема — что в Америке, что в Европе — люди, когда становится жить хорошо, не хотят работать сами, перепоручают все трудоёмкие процессы автоматам. Либо завод выводится в другие страны, где более дешевый труд. Основные же усилия сосредоточивают на оказании услуг. Но услугами занимаются не только внутри своей страны, но и за рубежом.

У нас в России и в Алтайском крае в частности мы говорим постоянно, что нам нужно делать товары, восстанавливать заводы. Ещё десять лет назад я бы мог такое понять: можно отремонтировать оборудование старого завода, потратить не так много денег, купить станки, и он заработает — будет делать товар. Но уже лет 30, как деньги в старые заводы не вкладываются. Значит, нужно или новые заводы иметь, или то, что я говорил — услуги», — пояснил доцент кафедры региональной экономики и управления Валерий Мищенко.

Услуги — соседям

Учёный полагает, что Алтайскому краю вполне по силам стать новой точкой роста, если регион будет оказывать услуги всем странам Таможенного союза.

«Рядом с нами Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и другие бывшие страны СССР. Так до сих пор и не реализованы возможности так называемого Большого Алтая (проект сотрудничества приграничных регионов России, Монголии, Китая и Казахстана). Все эти территории смотрят на нас и готовы пользоваться нашими услугами, а мы пока готовы только делать товары. Первая точка роста должна быть через услуги в Алтайском крае.

У нас есть позитивные изменения: к примеру — иностранный факультет в Алтайском медицинском университете. Несколько лет назад стали интенсивно заниматься с иностранными студентами. Они приезжают в Барнаул на обучение, платят доллары. Есть рост.

Из других видов услуг — лечебный туризм. Белокуриха создавалась не как развлекательный центр. В советские времена это был единственный город-курорт за Уралом. Там уникальный микроклимат, великолепный воздух. Если бы людям создать такие условия, чтобы они могли туда приезжать по путёвкам из других городов после операций, они могли бы там спокойно восстанавливаться. Но Белокуриху как в советское время посещали 200 тысяч человек в год, так и сейчас посещает. Кроме Белокурихи в Алтайском крае есть такое уникальное лечебное озеро в городе Яровое. Аналогичными восстановительными качествами обладают также район Новоегорьевки, Завьяловские озёра. Но там всё в гораздо худшем состоянии в плане услуг находится.

Хотя одна из моих бывших учениц приехала в Барнаул из Америки — повезла детей с ходу на Яровое. По её совам, потому что там в 5−7 раз дешевле, чем на Мёртвом море. А у нас — да, нет санаториев. В Яровом лечебный отдых предлагают в худшем совковом варианте, когда снимаешь квартиру или летнюю веранду, живешь там. Но Алтайский край — огромная территория. Если мы поднимем сферу услуг, здравоохранение, азиаты приедут сюда», — отмечает доцент кафедры региональной экономики и управления Валерий Мищенко.

Заводам — размах

Услуги-услугами, но и в промышленности можно найти точки экономической концентрации, полагает эксперт. Правда, по словам Валерия Мищенко, нашим, даже современным, заводам не хватает нужного размаха.

«В прошлом году два раза был на наших пивзаводах. К сведению: Алтайский край делает 3,5% всего пива в России. Председатель совета директоров ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Андрей Солодилов рассказывал: приезжали на предприятие китайцы: они походили, посмотрели и сказали, сколько они готовы купить пива. Оказалось, весь объем производства.

Может, конечно, преувеличено, но объем производства товаров на таких предприятиях — только на себя — он не рассчитан на мировой рынок. У нас есть очень хорошие предприятия, великолепный завод по производству растительного масла, два пивзавода — Барнаульский и Бочкарёвский — новые современные заводы, высочайший уровень культуры, но там очень мало людей работает. Там такая высокая производительность труда, что им много людей не надо. И поэтому проблемой в крае становится больше не проблема производства, а проблема занятости людей. Где им работать?» — задаётся вопросом доцент кафедры региональной экономики и управления Валерий Мищенко.

Лапшу — азиатам

Также, по мнению эксперта, важно отслеживать, какие процессы происходят сейчас в экономике Китая.

«КНР ведёт торговую войну с США. Американцы грозятся прекратить поставки определённых товаров. Некоторые их эквиваленты мы можем найти у себя на Алтае. Это, в частности, соя. Но проект должен быть рассчитан на такие масштабы, которых сейчас у нас нет. Но там может быть большая занятость людей, особенно на селе.

Еще момент: мы гордился тем, что Алтайский край производит 16−18% макаронных изделий страны. Но сколько в этих процентах мы производим макарон для азиатских стран? Китай, Корея, Индия? Эта цифра если и есть, то она мизерная. А зачем себя утруждать? Макаронные фабрики и заводы в основном были построены в 90-е годы. Это ж надо модернизировать производство», — иронизирует доцент кафедры региональной экономики и управления Валерий Мищенко.

Не хотим

Эксперт считает, что ни власть, ни основная масса предпринимателей не любят себя утруждать.

«Можете считать это историческим брюзжанием, но раньше заводы шли на затраты и привлекали учёных, которые проводили необходимые исследования, делали сравнения рынков. Нынешние не хотят работать с вузами, они работают с какими-то компаниями. Это интернет. При всём моём к нему уважении, но требуются не примитивные и упрощённые подходы, а взгляд со стороны. По большому счёту власти и собственники промышленных производств полагают, что они всё знают лучше нас. Наверное. Но они разбираются в текущих моментах, а в стратегических этого не получается.

Сейчас вот идёт формирование стратегий развития до 2035 года по регионам страны, и когда я бываю в нашем министерстве экономики, такое ощущение, что текущие моменты у них занимают 90% времени. Да, построить новые санатории — это сложно, это тяжело, но диверсификация нашей экономики просто необходима. Да, мне не нравится структура экономики Алтайского края, потому что у нас первой идёт промышленность, несмотря ни на что. Это ранняя стадия капитализма. Необходимо развивать и вкладывать в другие отрасли», — считает доцент кафедры региональной экономики и управления Валерий Мищенко.

ТЦ вместо санатория

В качестве одного из примеров того, как на Алтае теперь «развивают и вкладывают», Валерий Мищенко привел известную алтайскую компанию «Мария-Ра» (сеть продовольственных магазинов).

«Деятельность «Марии-Ра» у меня вызывает уважение. То, что они сделали из здания Барнаульского аппаратурно-механического завода современный торговый центр, — это уникальный случай. С одной стороны, они заслуживают уважения за то, что вложили такие огромные деньги. С другой стороны — поставили в тупик всех, купив за два миллиарда долларов здание в Москве. Значит, они не видят смысла рисковать в Алтайском крае, вкладываясь в такие проекты. Они посчитали менее рискованным сделать очередной офис, чем, грубо говоря, построить санаторий-гостиницу для лечения уникальными грязями в Яровом.

Получается, что о стратегии говорят, а экономический механизм к этому не располагает. А торговые центры? Нам никто не давал задания производить расчёты, но складывается такое впечатление, что торговые центры исчерпали себя. К примеру мои дети значительную часть покупок совершают через интернет. Интернет — тоже интересно было бы посчитать: до какого предела сможет вырасти аудитория в регионе?

Ну и торговые центры — если и строить, то с ориентацией на покупателей азиатских стран. Потому что с нами рядом «Большой Алтай» и Монголия, и Китай. А в нашей экономике этого всего — минимальная доля. И не создано никаких условий для развития: власть не может создать или не хочет. Мы как ударились в туризм, так и продолжаем за него цепляться, хотя при наличии запредельных государственных инвестиций в Сочи, Минеральные Воды, Крым Алтайскому краю будет гораздо сложнее конкурировать», — полагает Валерий Мищенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российское правительство разработало пакет законопроектов, касающийся возможности введения системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Также речь идёт о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов.

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