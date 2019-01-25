Горизонтальные субсидии: «Сибирь находится в парадоксальной ситуации»

Горно-Алтайск, , 11:06 — REGNUM Пакет законопроектов, предусматривающих возможность введения в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами, является лишь частью большой реформы межбюджетных отношений, а не каким-то точечным ударом по регионам-донорам, выразил надежду главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев.

«Сибирь находится в парадоксальной ситуации. Россия, как и предсказывал в свое время Ломоносов, прирастает ее богатствами, однако сама Сибирь остается достаточно депрессивной территорий. Конечно, это объясняется множеством факторов, в том числе низкой плотностью населения, огромными расстояниями и площадями, на которых сложно создать достойную современную инфраструктуру. Но нередко из уст чиновников и экономистов можно услышать мнение о том, что распределение богатств в нашей стране происходит несправедливо, в пользу федерального центра. Поэтому сильные регионы-доноры и так недовольны сложившимися межбюджетными отношениями, полагая, что их излишне обирают. А тут еще этот закон о горизонтальных субсидиях и дотациях.

Недостатки в сложившейся системе есть, но хотелось бы надеяться, что инициатива о таких горизонтальных субсидиях — лишь часть большой реформы межбюджетных отношений, а не какой-то точечный удар по регионам-донорам. В Сибири, повторюсь, богатств много, но какой регион способен взвалить на себя дополнительную ношу? Большой вопрос. На ум приходит Красноярский край, Иркутская область, Кузбасс, они и сейчас являются центрами экономического притяжения в Сибири. В чем будет их выгода от нововведений, и будет ли она — покажет время», — отметил Дмитрий Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российское правительство разработало пакет законопроектов, предусматривающих возможность введения в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами. Речь идёт не только о предоставлении субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого. Подобную систему могут распространить между муниципалитетами. Т

Также не исключается практика предоставления дотаций, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов.

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