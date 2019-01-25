«Надо пробовать»: мнение из Сибири о «горизонтальных субсидиях»

Барнаул, , 11:20 — REGNUM Известный алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин приветствует работу правительства по введению в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM подготовленный пакет законопроектов, уже рассматриваемый Госдумой РФ, он отметил:

«Безусловно это принципиально новая сфера межбюджетных отношений, которой ранее не существовало. Поэтому, конечно, надо пробовать. Хотя, безусловно, пока не понятно, как будут делиться налоговые отчисления по таким проектам. И как будет делиться собственность на объекты, которые инвестированы из бюджетов других регионов. В общем — интересно, надо отрабатывать модель и пробовать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне Госдума уже приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами.

В декабре 2018 года парламентарии приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает введение в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами.

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