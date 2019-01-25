Пятница, 25 Января 2019 года
11:20:59 МСК

«Надо пробовать»: мнение из Сибири о «горизонтальных субсидиях»

Политика

Предлагается принципиально новая сфера межбюджетных отношений, которой ранее не существовало, отмечает алтайский общественник

Барнаул, 25 января 2019, 11:20 — REGNUM  Известный алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин приветствует работу правительства по введению в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM подготовленный пакет законопроектов, уже рассматриваемый Госдумой РФ, он отметил:

«Безусловно это принципиально новая сфера межбюджетных отношений, которой ранее не существовало. Поэтому, конечно, надо пробовать. Хотя, безусловно, пока не понятно, как будут делиться налоговые отчисления по таким проектам. И как будет делиться собственность на объекты, которые инвестированы из бюджетов других регионов. В общем — интересно, надо отрабатывать модель и пробовать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне Госдума уже приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами.

В декабре 2018 года парламентарии приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает введение в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы смогут субсидировать соседей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги субъектов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить