Горизонтальные субсидии: Сибирь как новая точка экономической концентрации

Барнаул, , 07:58 — REGNUM Введение «горизонтальных субсидий», безусловно, позитивная мера, поскольку расширяет возможности для взаимодействия регионов, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Справедливая Россия») Владислав Вакаев. Вместе с тем, по его словам, воспользоваться этим новшеством смогут пока немногие. В комментарии ИА REGNUM он также отметил:

«Донорами смогут стать субъекты РФ, у которых дотации федерального центра в течение двух лет не превышали 10% собственных доходов. И таких регионов очень немного. Так, например, число регионов-доноров (то есть не получающих федерального финансирования) в последние годы сокращается. Сейчас их всего 13. Они хорошо известны — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татария, Свердловская и Самарская области, «нефтяные» субъекты.

Куда могут направлять свои средства регионы-доноры? Например, та же Москва готова инвестировать в регионы, в которые будет вывозиться её мусор. Это станет своего рода компенсацией за наносимый экологический ущерб. Другое возможное направление работы — строительство инфраструктурных сооружений на территории соседних регионов.

Нередко возникает ситуация, когда канал, плотина, дорога, порт нужны одному региону, но находиться они должны на территории другого региона. Например, продолжает оставаться актуальным вопрос о строительстве зернового терминала в устье Оби. В его строительстве заинтересованы в первую очередь такие регионы, как Алтайский край, Новосибирская и Омская области. Будь у них финансовые возможности, они могли бы совместно реализовать этот проект. Возможны и другие формы взаимодействия — в культуре, образовании, спорте, туризме. Так, например, Татария не раз проявляла интерес к сотрудничеству с двумя Алтаями. И подобный закон упростит эту задачу.

В общем, закон даёт дополнительные возможности для кооперации регионов, налаживания горизонтальных связей. В конечном счёте это будет способствовать преодолению чрезмерной централизации нашего государства и укреплению его единства».

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами, Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе. А в декабре 2018 года в нижней палате парламента рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о возможности предоставления субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого. Подобная схема предусмотрена и между муниципалитетами. Также речь идёт о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов.

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