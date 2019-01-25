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ЦБ РФ лишил лицензии банк «Еврокапитал-Альянс»

Экономика

В кредитном учреждении назначена временная администрация

Москва, 25 января 2019, 09:11 — REGNUM  Банк России с 25 января отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский), сообщается на сайте регулятора.

Решения принято в связи с тем, что банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и за неисполнение федеральных законов.

ЦБ РФ неоднократно в течение года (восемь раз) применял в отношении банка «Еврокапитал-Альянс» меры, но руководство не сделао должных выводов.

В кредитном учреждении назначена временная администрация. По величине активов банк «Еврокапитал-Альянс» занимал 322 место в банковской РФ.

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Как сообщает ИА REGNUM, «Еврокапитал-Альянс» — это первый банк, который лишился лицензии в наступившем 2019 году. В 2018 году Центробанк РФ лишил лицензии 55 банков.

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