За 2018 год ЦБ РФ лишил лицензии 55 банков

Москва, , 07:39 — REGNUM В 2018 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 55 российских банков, передает корреспондент ИА REGNUM.

За декабрь лицензии лишились шесть банков — «Руссобанк», «Донхлеббанк», «Рунэтбанк», «Си Ди Би Банк», «Экономикс-Банк» и «Златкомбанк».

А в конце декабря регулятор принял решение аннулировать лицензии у пяти крупнейших форекс-дилеров по управлению ценными бумагами — «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп».

Политику отзыва лицензий у банков Центробанк РФ начал в 2013 году, тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии у 86 кредитных организаций, в 2015 — у 93, в 2016 — у 97, а в 2017 году — у 46 банков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Завила, что за пять лет Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

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