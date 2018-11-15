За пять лет Банк России отозвал лицензии у 400 банков — Набиуллина

Астана, , 10:12 — REGNUM За пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков, заявила в ходе выступления на конгрессе финансистов Казахстана председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом пишет 15 ноября «Коммерсантъ».

"За последние годы мы в России отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупных банковские группы», — подчеркнула глава регулятора.

По словам Набиуллиной, рост расходов ЦБ РФ на резервы в связи с санацией банков стал причиной того, что в 2017 году убыток Банка России составил 435,3 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что наказание для банкиров, работавших в банке, лишившемся лицензии или находящемся под санацией, должно быть неотвратимым, поэтому регулятор поддержит ограничение выезда таких банкиров за рубеж.

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