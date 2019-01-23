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Откроют ли чартеры в Египет в 2019 году, пояснили в АТОР

Экономика

Все участники туристического рынка ждут открытия курортов на Красном море

Москва, 23 января 2019, 13:59 — REGNUM  В 2019 году ожидается спад спроса на туры из-за падения доходов граждан РФ. Лидерами продаж, скорее всего, станут ожидаются Турция и Россия, сообщили Ассоциация туроператоров России.

В АТОР отметили, что, конечно, все участники туристического рынка ждут открытия чартеров в Египет и более низкой цены путёвок на курорты Красного моря.

Между тем, никто из туроператоров не берется делать прогнозы на то, будут ли открыты курорты Египта для чартеров в 2019 году.

По мнению турагентов, «слухи об открытии Египта только мешают продажам. Если бы хотели, то давно открыли бы направление».

Подробнее: Вылеты в Египет стали доступнее из семи городов России

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 января 2019 года курорты Египта стали доступны для семи городов России. Полеты осуществляются через Иорданию (аэропорт Акабы).

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