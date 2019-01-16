Туристические автобусы в Египте подключат к системе слежения

Москва, 16 января 2019, 15:42 — REGNUM В Египте туристические автобусы и минивэны подключат к системе слежения. А к созданию такой системы привлекут военных, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Будет создан центр информационных систем с целью развития электронного центра слежения за туристическим транспортом. К новой системе слежения автобусы будут подключаться постепенно.
Усиление контроля за экскурсионными маршрутами связано с терактом около Пирамид Гиза, где в конце декабря 2018 года взорвался автобус с вьетнамскими туристами.
Отмечается, что инициативы правительства Египта направлены на повышение безопасности иностранных туристов.
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года в результате взрыва самодельной бомбы у автобуса с туристами в Каире в районе пирамид Гизы погибли два и получили ранения двенадцать человек.
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