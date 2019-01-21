Вылеты в Египет стали доступнее из семи городов России

Москва, , 10:54 — REGNUM С 21 января 2019 годы курорты Египта стали доступны для семи городов России. Полеты осуществляются через Иорданию (аэропорт Акабы), сообщали в Ассоциации туроператоров России.

В частности, вылет в Египет через Иорданию доступен из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Уфы.

Стоимость размещения на курортах Красного моря в отелях 5* «всё включено» на двоих начинается от $315 за семь ночей.

Читайте также: Названа дата открытия чартеров в Египет

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на египетских курортах — в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — работали российские инспекторы по авиабезопасности. Планируется, что чартерные рейсы в Египет будут открыты в середине — конце марта 2019 года.

Читайте также: Туристические автобусы в Египте подключат к системе слежения