Hyatt на шее: ярмо с Приморья снять опять не удалось

Владивосток, , 10:18 — REGNUM Торги на «голландском» аукционе по двум недостроенным отелям на мысе Бурный и Корабельной набережной во Владивостоке, назначенные на 25 января, не состоятся из-за отсутствия заявок, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Желающие принять участие в аукционе могли подать заявки до 21 января включительно.

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В отсутствие заявок аукцион по продаже двух пятизвездочных отелей Hyatt признают несостоявшимся. Будут ли объявлены новые торги, неизвестно. Решение об этом остаётся за собственником (АО «Дальневосточная инвестиционная группа») и Сбербанком, как долгодержателем.

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На аукцион были выставлены многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог и многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на Набережной на мысе Бурный.

Начальная цена недостроя на мысе Бурном — 6,1 млрд рублей, минимальная — 4,7 млрд, на Корабельной набережной — начальная 8,2 млрд рублей, минимальная — 5,6 млрд.

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Содержание гостиниц ежемесячно обходится бюджету Приморья в 32 млн рублей. При этом 15 млн рублей — это проценты Сбербанку.

Власти Приморья надеялись на удачный исход торгов — ведь интерес к недостроям проявляли многие иностранные инвесторы. Гостиницы предлагали индийским, китайским, турецким, японским инвесторам. Высказывал желание и бизнес Объединённых Арабских Эмиратов, Сербии, а также крупные российские компании. Но дальше слов дело не пошло.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья в ноябре 2018 года приняли предложение губернатора Олега Кожемяко о продаже недостроенных отелей Hyatt во Владивостоке.

Пятизвездочные гостиницы названы самой резонансной стройкой в России.

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