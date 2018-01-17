Четыре проклятия Приморья: невыполненные «домашние задания» плюс Хаятты

Владивосток, , 10:31 — REGNUM Невыполненные домашние задания всегда чреваты последствиями. Школьнику это грозит разве что двойкой в дневнике. Для субъекта Федерации последствия более серьёзные. Какие домашние задания не выполнило Приморье и почему его жителям не стоит обольщаться по поводу повышения уровня жизни в 2018 году — в прогнозе председателя «Лиги финансовых институтов Приморья», экономиста Александра Ивашкина.

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ИА REGNUM : Наступил новый, 2018 год, в Приморье новый руководитель региона — Андрей Тарасенко. Дальневосточная редакция ИА REGNUM подводила итоги его первых 100 дней у власти… Перемены люди всегда связывают с надеждами на улучшение жизни. На что стоит рассчитывать жителям Приморского края? Стоит ли ждать повышения качества, уровня жизни?

— Ждать можно, это — сколько угодно. Человек всегда ждёт и надеется. Но реальной основы все эти надежды и чаяния под собой, увы, не имеют. Большинство приморцев неожиданно для себя получили статус людей, именуемый «Денег едва хватает на еду». Проблема в том, что каких-либо чётких ориентиров, представлений и внятных шагов по улучшению ситуации в Приморском крае пока не наблюдается. Сейчас просто существует общее желание: повысить качество жизни, уровень жизни, обеспечить более или менее зримую социальную справедливость. Но что мы видим? А видим, или, скорее, слышим мы старую, заезженную пластинку новой (или старой?) администрации края: про то, что новые условия хозяйствования (НУХ) — это ТОРы, ТОСЭРы, свободный порт и, конечно, следующий, IV Восточный экономический форум. И нас опять убеждают в том, что все эти инструменты обязательно помогут Приморскому краю. Но мы-то видим, как оно было в прошлые годы. Сейчас в буквальном смысле такая ситуация, когда Приморье получает то, что заслужило, увы… Я понимаю, что слышать такие вещи горько, но это правда.

ИА REGNUM : Приморье получает то, что заслужило? Чем именно заслужило?

— Тем, что за последние годы Приморье не выполнило два домашних задания. Очень важных задания, от которых, собственно, зависело будущее. Первое такое задание заключалось в том, чтобы на глазах у всего мира, прежде всего наших соседей по АТР, запустить механизмы тех самых НУХов (новых условий хозяйствования). Второе задание заключалось в том, чтобы построить в регионе «тихую гавань» для финансовых инвестиций, защита которых была бы гарантирована международными правилами и обычаями. В таком случае можно было бы даже рассчитывать на часть выведенного в оффшоры российского капитала, который совсем скоро из-за санкционного давления может оказаться в весьма «щекотливой» ситуации. Но оба этих домашних задания, повторяю, выполнены не были…

ИА REGNUM : Оставим пока причины, по которым Приморье не сделало «домашнюю работу». Давайте представим, что она — сделана. Что это дало бы региону?

— Если бы да кабы? Ну, хорошо, давайте. Во-первых, это дало бы колоссальное количество новых рабочих мест — производства, заводы, сервисы, список можно продолжать долго. Люди, очень большое, подчеркну, количество приморцев, смогли бы сами зарабатывать себе на хлеб, да и не только на хлеб. Наполнялись бы бюджеты всех уровней, росла бы социальная защищенность граждан. Ну, а уж если бы (мы с вами ведь решили помечтать?) еще и прекратилось бы перекачивание денег из карманов граждан на счета корпораций через повышение тарифов буквально на всё, а если бы ещё в Приморье была введена здравая фискальная нагрузка, тогда надежда на повышение качества жизни у приморцев кратно возросла бы уже в 2018 году. Но — увы, имеем что имеем.

Эти «две ошибки» сегодня видны из любой точки Владивостока. Одиозная по исполнению (местными властями) и выеденного яйца не стоящая (по меркам международного бизнеса) ситуация с двумя проектами, в различных СМИ почему-то упоминаемых под международным брендом Hyatt, во Владивостоке как бы показала всё так, как оно есть, и сделала невозможным выполнение тех самых двух домашних заданий, обнажив все изъяны существующего сегодня в Приморье псевдоинвестклимата. По сути, международный гостиничный бренд Hyatt к владивостокским «как бы гостиницам» никакого отношения не имеет. Это всего лишь гостиничный франчайзинг «торговой марки». И ситуация с этими недостроями наглядно показала всему международному бизнес-сообществу, почему не стоит вести дела в регионе. По сути, приморские, и не только, «мошенники» переплюнули даже китайских изготовителей контрафакта: чего-чего, а подделать жульническую схему под видом стройки двух гостиниц с международной торговой маркой ещё никому не удавалось. В результате этой аферы экономические перемены, ожидаемые руководством страны в Приморье, оказались неполными либо пошли в прямо противоположном направлении. Ведущие мировые гостиничные сети, такие, как тот же Hyatt, Radisson, Marriott очень придирчиво выбирают франчайзи, особенно в России, дорожа своей репутацией. «Но ведь конечным бенефициаром во Владивостоке была госструктура, администрация края, обязанная выполнять контрактные обязательства!» — недоумевали иностранные бизнесмены, пытавшиеся начать бизнес в Приморье. Помпезные гостиницы не выполняют своих функций — они не переданы гостиничной сети. На языке чиновников это просто недострой. По меркам международного бизнеса, такое вот весьма токсичное сочетание двух недостроев и двух невыполненных домашних заданий и стало теми «четырьмя проклятиями Приморского края», теми препятствиями на пути дальнейшего развития экономики региона в новых условиях хозяйствования.

Устраним хотя бы одно из четырёх проклятий — дела, вероятно, пойдут!

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Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства двух гостиниц Хаятт стало одним из ключевых заданий от полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева врио руководителя Приморья Андрею Тарасенко. Трутнев даже подарил Тарасенко мастерок как символ того, что сложа руки сидеть не придётся. В своём обращении к Тарасенко Трутнев подчеркнул: «Достроить гостиницы должен хотя бы третий губернатор».

Две гостиницы, упоминаемые под брендом Hyatt, во Владивостоке начали строить при губернаторе Сергее Дарькине к саммиту АТЭС-2012. Однако ни Дарькин, ни сменивший его Миклушевский завершить строительство не смогли, а гостиницы, которым предписано было стать гордостью Приморья, стали его позором.

Новый главный строитель гостиниц Андрей Тарасенко пока безуспешно пытается найти инвестора на завершение пятизвёздочных отелей.