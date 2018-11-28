Многострадальные Hyatt в Приморье продадут на «голландском» аукционе

Владивосток, , 08:31 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли предложение врио губернатора Олега Кожемяко о продаже недостроенных отелей на мысе Бурный и Корабельной Набережной во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент, согласно озвученной на заседании информации, краевой бюджет потратил за все годы строительства отелей 14,3 млрд рублей. Всего «закачено» — более 18 млрд. Установлена и максимальная продажная стоимость — 14,4 млрд. Продавать будут двумя лотами — здания вместе с землей. Простой и содержание двух Hyatt тянет из бюджета Приморья ежемесячно 32 млн рублей. При этом 15 млн рублей — это проценты «Сбербанку».

И.о главы департамента земельных и имущественных отношений Андрей Железный пояснил, что выставят объекты со степенью готовности 79% и 52% — на мысе Бурном и 60% — на Корабельной набережной. Продавать Hyatt будут на аукционе «голландского типа» двумя лотами.

Начальная цена недостроя на мысе Бурном — 6,1 млрд рублей, минимальная — 4,7 млрд, на Корабельной набережной — начальная 8,2 млрд рублей, минимальная — 5,6 млрд.

Учитывая обнародованные цифры, все 37 депутатов, кто был в зале, проголосовали за продажу отелей.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти администрации Приморья определились с двумя отелями Hyatt. Принято решение выставить их на торги с участием АО «Российский аукционный дом».

Недостроенные гостиницы во Владивостоке не первый раз пытаются пустить с молотка. Но особо желающих приобрести их не находилось. К тому же в 2017 году назначенный врио губернатора Андрей Тарасенко снял выставленный один из отелей экс-губернатором Владимиром Миклушевским с торгов и заявил о поиске инвесторов для достройки.

Уже в 2018 году Тарасенко сказал, что передал в правоохранительные органы и силовые структуры список людей, нанёсших ущерб краевому бюджету при строительстве гостиниц.

Единственно чего удалось добиться Андрею Тарасенко — оба Hyatt получили проектно-сметную документацию, до этого они фактически были самостроями: никаких документов не было. В общей сложности на самострои бывшие руководители Приморья потратили более 18 млрд рублей.

Пятизвездочные гостиницы названы самой резонансной стройкой в России.

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