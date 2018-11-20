Глава Приморья Олег Кожемяко выставляет отели-долгострои Hyatt на торги

Владивосток, , 10:34 — REGNUM Руководство администрации Приморья определилось с долгостроями — двумя отелями Hyatt. Принято решение выставить их на торги с участием АО «Российский аукционный дом», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее решение закреплено распоряжением врио губернатора Олега Кожемяко.

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Представленным проектом предлагается депутатам Законодательного собрания одобрить предложение АО «Дальневосточная инвестиционная группа» о продаже многофункциональных гостиничных комплексов (5 звезд) в районе мыса Бурный и Корабельной набережной во Владивостоке.

Продажа планируется в форме аукциона с подачей предложения о цене имущества в открытой форме, на повышение начальной цены («английский аукцион»).

В пояснительной записке указано, что аукцион начинается в день и время, назначенное в информационном сообщении об аукционе. После объявления начальной цены участникам предлагается заявить эту цену, после заявления данной цены участником аукцион продолжается путем последующего повышения начальной цены на «шаг аукциона». Если с момента начала аукциона в течение установленного времени не поступило ни одного предложения о покупке по начальной цене, аукцион признается несостоявшимся.

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В случае проведения первых торгов с применением метода повышения начальной цены («английский аукцион») и признания их несостоявшимися, проводятся повторные торги с применением метода понижения начальной цены продажи («голландский аукцион»).

Если с момента начала повторного аукциона в течение установленного времени не поступило ни одного предложения о покупке по начальной цене, торги продолжаются путем последующего понижения начальной цены на «шаг понижения» до «минимальной цены», а в случае, если несколько участников аукциона подтверждают первоначальную цену или цену, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками аукциона проводится аукцион путем повышения такой цены на «шаг повышения».

К проведению аукциона АО «Дальневосточная инвестиционная группа» планирует привлечь организатора торгов АО «Российский аукционный дом».

Как сообщало ИА REGNUM, многострадальные гостиницы не первый раз пытаются пустить с молотка. Но особо желающих приобрести недострои не находилось. К тому же в 2017 году назначенный врио губернатора Андрей Тарасенко снял выставленный один из отелей экс-губернатором Владимиром Миклушевским с торгов и заявил о поиске инвесторов для достройки.

Уже в 2018 году Тарасенко сказал, что передал в правоохранительные органы и силовые структуры список людей, нанёсших ущерб краевому бюджету при строительстве гостиниц.

Единственно чего удалось добиться Андрею Тарасенко — оба Hyatt получили проектно-сметную документацию, до этого они фактически были самостроями: никаких документов не было. В общей сложности на самострои бывшие руководители Приморья потратили более 18 млрд рублей.

Пятизвездочные гостиницы во Владивостоке названы самой резонансной стройкой в России.

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