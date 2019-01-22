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Назван самый дорогой бренд России по версии Brand Finance

Экономика

По итогам 2018 года Сбербанк занял 139-е место среди самых дорогих брендов в мире ($12,4 млрд)

Москва, 22 января 2019, 12:09 — REGNUM  Самым дорогим брендом России по версии консалтинговой компании Brand Finance признан бренд Сбербанка, об этом следует из ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500.

Так, по итогам 2018 года Сбербанк занял 139-е место среди самых дорогих брендов в мире ($12,4 млрд), в 2017 году кредитное учреждение заняло 129-е место. Второе место среди компаний РФ занял «Газпром» — за год он поднялся с 319-го места до 242-го ($8,1 млрд). Замыкает тройку российских лидеров «Лукойл» — 256-е место ($5,8 млрд, в 2017 году — 319-е место).

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Самые дорогие бренды в мире остались неизменными, это американские компании Amazon ($187,9 млрд), Apple ($153,6 млрд) и Google ($142,8 млрд). Четвертое место заняли компания Microsoft ($119,6 млрд), замыкает топ-5 японская Samsung ($91,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российское издание журнала Forbes опубликовало очередной рейтинг крупнейших частных компаний России. Лидер остался бессменным — первую строчку списка, как в предыдущие шесть лет, занял «Лукойл».

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