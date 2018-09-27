«Лукойл» лидирует в рейтинге Forbes крупнейших частных компаний

Москва, , 15:54 — REGNUM Российское издание журнала Forbes опубликовало очередной рейтинг крупнейших частных компаний России. Лидер остался бессменным. Первую строчку списка, как в предыдущие шесть лет, занял «Лукойл». Об этом сообщается на сайте издания 27 сентября.

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В рейтинге компании распределены по выручке за 2017 год. Так, нефтяной гигант по итогам прошедшего года заработал более 5,4 трлн рублей. На второе с третьего места поднялась компания X5 Retail Group. Её выручка достигала почти 1,3 трлн рублей. Третье место у «Сургутнефтегаза». За ними следует «Магнит» и «Татнефть».

Из топ-10 рейтинга выбыли «Норильский никель» и Veon.

Издание отмечает, что за 2017 год общая выручка 200 частных компаний возросла до 36 трлн рублей или 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 250 крупнейших мировых энергетических компаний по версии S&P Global Platts, обнародованном в сентябре 2018 года, компания «Лукойл» заняла второе место. Также в список вошли российские компании «Транснефть» (30-е место), «Сургутнефтегаз» (35-е), «Роснефть» (36-е), «Татнефть» (54-е), «Новатэк» (60-е) и «Башнефть» (72-е).

Добавим, что «Лукойл» также является одним из самых дорогих российских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance.

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