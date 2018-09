«Газпром» уступил лидерство в рейтинге S&P Global Platts компании из США

Москва, , 08:02 — REGNUM Российская корпорация «Газпром» сместилась с первой строчки рейтинга 250 крупнейших мировых энергетических компаний по версии S&P Global Platts.

Первое место в рейтинге заняла американская компания ExxonMobil, второе — «Лукойл». В пятерку также вошли Phillips 66 (США), E. On (Германия) и China Shenhua Energy Co Ltd (Китай). «Газпром находится лишь на 17-м месте.

В рейтинг также вошли российские компании «Транснефть» (30-е место), «Сургутнефтегаз» (35-е), «Роснефть» (36-е), «Татнефть» (54-е), «Новатэк» (60-е) и «Башнефть» (72-е).

При составлении рейтинга учитывались стоимость активов, выручка, чистая прибыль, доход на инвестированный капитал и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии консалтинговой компании Brand Finance, самым дорогим российским брендом является Сбербанк, на втором месте — «Газпром», на третьем — «Лукойл» и на четвертом — «Роснефть». Замыкает пятерку РЖД, вытеснившая «Магнит».

