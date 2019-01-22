Две станции Коммунарской линии метро в ТиНАО будут наземными

Москва, , 08:29 — REGNUM Некоторые станции Коммунарской линии метро в Новой Москве планируется сделать наземным. Новые станции красной ветки метро улучшат транспортную ситуацию в ТиНАО, сообщается на портале мэра Москвы.

Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» практически уже готовы, 21 января состоялся технический пуск. Наземными станут станции «Филатов Луг» и «Прокшино».

Запустить четыре станции Коммунарской линии (продолжение Сокольнической) планируется к маю 2019 года. Закончить строительство этой ветки до Троицка планируют 2023 году.

Она протянется от станции «Севастопольский проспект» (пересадка на станцию «Крымская» Московского центрального кольца) до «Коммунарки» и далее в Троицк. Протяженность этого участка — 12 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 14 января провёл технический пуск участка из четырёх новых станций метро на Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки».

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