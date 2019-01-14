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Собянин провёл технический пуск четырёх новых станций метро

Общество

Ожидается, что станции примут пассажиров в мае 2019 года после прокладки всех необходимых коммуникаций и наладки оборудования

Москва, 14 января 2019, 16:13 — REGNUM  В Москве 14 января прошёл технический пуск участка из четырёх новых станций метро на Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки», сообщает официальный портал мэра Москвы.

Ожидается, что станции примут пассажиров в мае 2019 года после прокладки всех необходимых коммуникаций и наладки оборудования.

«Метро дошло до Коммунарки. Основные строительные работы выполнены еще на четырех станциях метрополитена в ТиНАО», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новый участок «улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Новой Москвы, разгрузит Бутовскую линию, Солнцевскую ветку метро, Киевское, Калужское шоссе и другие магистральные дороги».

На новом участке четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Кроме того, по словам главы столицы, решено продлить Сокольническую линию ещё на 2,6 километра и построить станцию «Потапово».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы рассказали о решении продлить Арбатско-Покровскую линию метро. Новая станция будет построена в районе «Гольяново».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве продлят Арбатско-Покровскую линию метро

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Строительство метрополитена
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