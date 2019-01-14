В Москве продлят Арбатско-Покровскую линию метро

Москва, , 12:03 — REGNUM Работы по продлению Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена планируют начать в 2022—2023 годах, заявил журналистам 14 января вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы планируем станцию «Гольяново» начинать в 2022—2023 годах. Сейчас изучаются возможные ее планировки, место посадки. Дело в том, что станция должна будет находиться в районе с плотной жилой застройкой, так что нам надо будет как-то вклиниваться между существующими домами», — сказал Хуснуллин.

Район Гольяново расположен в Восточном округе Москвы и примыкает к МКАД. Сейчас конечной станцией метро в этом направлении является «Щёлковская».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021—2022 года планируется начать работы по строительству Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Её длина может составить около 18,7 км. На ней будет семь станций — «Шелепиха», «Строгино», «Улица Народного Ополчения», «Троице-Лыково», «Живописная», «Ильинская» и «Рублево-Архангельское».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве планируют начать строительство новой ветки метро в 2021 году