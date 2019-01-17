У «Аэрофлота» закончились деньги на субсидируемые билеты

Владивосток, , 04:05 — REGNUM С 16 января «Аэрофлот» временно приостановил бронирование мест на авиамаршрутах Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного Федерального округа. Причина в том, что деньги, выделенные на льготные билеты, закончились, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на авиаперевозчика.

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Как заявили в «Аэрофлоте», бронирование билетов приостановлено в среду, 16 января, когда деньги, выделенные на субсидированные билеты, закончились. Руководство компании уже обратилось в Минтранс и Росавиацию с просьбой перечисления дополнительных средств для продолжения продаж.

При этом авиаперевозчик заверяет, что все билеты, забронированные до 16 января, подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил. Программа субсидированных полетов будет возобновлена, как только «Аэрофлот» получит дополнительные деньги.

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Напомним, бронирование и продажа льготных билетов началась 12 января. Люди выстраивались в огромные очереди, надеясь купить дешевый билет.

Помимо программы субсидируемых тарифов, «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ажиотаж вокруг льготных авиабилетов из дальневосточных регионов в Москву и на юг России возникает ежегодно. Люди жалуются, что им не удаётся воспользоваться своим правом улететь дешевле — субсидированных билетов катастрофически не хватает притом, что воспользоваться такой льготой могут только жители Дальнего Востока младше 23 лет или старше 55 (женщины) — 60 лет (мужчины), а также многодетные родители, инвалиды и их сопровождающие.