Порядок субсидирования авиабилетов в ДФО назвали ежегодным издевательством

Якутск, , 05:12 — REGNUM Обеспечивать льготными билетами нужно всех жителей Дальнего Востока и круглый год. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Своё мнение он высказал, комментируя ажиотаж вокруг начавшейся продажи частично профинансированных государством авиабилетов.

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Федот Тумусов подчеркнул, что волнения, которыми сопровождается продажа льготных билетов, традиционны, и назвал этот процесс ежегодным издевательством.

«Люди устраивают ночные дежурства у авиакасс, чтобы успеть купить субсидированные билеты. Сейчас «Аэрофлот» продлил срок выкупа с трёх дней до недели, чтобы снизить «ажиотаж, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров». Вот именно что — традиционно наблюдается. То есть ситуация известна, и не только «Аэрофлоту», однако не делается ничего для её исправления — и продление срока выкупа тут вряд ли поможет», — уверен депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что решением этой проблемы могло бы стать постоянное круглогодичное субсидирование авиабилетов для всех, а не только отдельных категорий.

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«Дорого? Но нужно выбрать, что нам дороже — билеты или единство страны. Потому что если человек не может пересечь Россию из конца в конец, то может ли он считать её до конца своей? Не пора ли перейти от виртуального патриотизма к реальному? А начать — как раз с дешёвых и всегда доступных авиабилетов», — высказался Федот Тумусов, напомнив, что сейчас в стране активно муссируется тема Курильских островов, на которых побывали только доли процента жителей центральной части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, возле представительства «Аэрофлота» в Петропавловске-Камчатском в ночь с 12 на 13 января образовалась длинная очередь из тех, кто хочет успеть купить авиабилеты в Москву и на юг России по льготной цене — через интернет сервисы приобрести их нельзя.

Напомним, ажиотаж вокруг льготных авиабилетов из дальневосточных регионов в Москву и на юг России возникает ежегодно. Люди жалуются, что им не удаётся воспользоваться своим правом улететь дешевле — субсидированных билетов катастрофически не хватает притом, что воспользоваться такой льготой могут только жители ДФО младше 23 лет или старше 55 (женщины) — 60 лет (мужчины), а также многодетные родители, инвалиды и их сопровождающие.

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