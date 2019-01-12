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«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

Экономика

Билеты по субсидируемым тарифам начали продавать и дочерние компании

Москва, 12 января 2019, 02:40 — REGNUM  Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на авиаперелеты в города Дальнего Востока и Калининград, сообщает пресс-служба компании.

Также открыта продажа субсидируемых авиабилетов на рейсы дочерних компаний — «Россия» и «Аврора». Действие субсидированных тарифов распространяется на краевые и областные центры Дальнего Востока, а также Калининград. Они действуют на прямые перелеты в экономическом классе. Воспользоваться такими билетами могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп и люди, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев в ходе визита в Приморский край пообещал Дальнему Востоку расширение программы льготных авиаперевозок. По его словам, льготные авиабилеты жители ДФО смогут приобретать круглый год.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев пообещал Дальнему Востоку круглогодичные льготные авиабилеты

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Авиаперевозки
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