Жители Камчатки дежурят в ночных очередях за льготными авиабилетами

Петропавловск-Камчатский, , 10:33 — REGNUM В ночь с 12 на 13 января, когда «Аэрофлот» возобновил продажи льготных авиабилетов для дальневосточников, возле представительства перевозчика в Петропавловске-Камчатском выстроилась длинная очередь. Жители полуострова, которые входят в льготные категории граждан — инвалиды, многодетные, молодёжь — составляют списки, дежурят ночами в надежде приобрести недорогой билет до Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Приобрести льготные билеты через интернет-сервисы нельзя. Поэтому за заветными субсидированными билетами нужно идти в представительство компании — перевозчика или в уполномоченные агентства. Но и это ещё не все мучения, которые придумал «заботливый» «Аэрофлот» для своих пассажиров, которые могут улететь в Москву только по льготным билетам, потому, что на «не льготный» им не накопить. Бронь на льготный билет можно оформить по «горячей линии». Но эта бронь «сгорает» через 72 часа.

Из-за всей этой «заботы» на Камчатке теперь длиннющие ночные очереди. Ведь на всём полуострове всего две кассы «Аэрофлота» — в Петропавловске-Камчатском и в Елизово.

Приобрести льготный билет можно и в коммерческих агентствах. Но там берут дополнительную плату — не менее 1 тыс. рублей.

«Это, конечно, просто замечательно, что «Аэрофлот» возобновил продажи льготных билетов. Но мы всё-таки в 21 веке живём. Неужели трудно наладить комфортные условия для продажи билетов?! Списки, ночные дежурства, холод, давка, нервы, большие очереди… И всё это — ради талона электронной очереди! И не факт, что, отстояв ночь в очереди, ты приобретёшь билет, ведь за день приходит ограниченное число талонов! А значит, завтра опять стоять ночь на холоде! Всем приятного отпуска! Если повезёт купить билет, конечно!», — привело слова жительницы Петропавловска Ирины ИА Камчатка-Информ.

В представительствах «Аэрофлота» камчатским журналистам не смогли прокомментировать ситуацию. Удалось лишь выяснить, что для работы в ажиотажные дни были отозваны из отпусков сотрудники. Но это не спасает ситуацию. Возмущённые пассажиры требуют от авиакомпании, чтобы немедленно был продлён так называемый «тайм-лимит», чтобы оформить билет можно было не в первые 72 часа после бронирования, но и позже.

По льготному тарифу стоимость билета Петропавловск-Камчатский — Москва составляет 7500 рублей, Петропавловск-Камчатский — Владивосток — 6000 рублей. Петропавловск-Камчатский — Хабаровск — 2500 рублей. Воспользоваться льготой могут молодые люди до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды 1 группы любого возраста, инвалиды с детства 2 и 3 группы, лица, сопровождающие инвалида 1 группы или ребёнка-инвалида, многодетные семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация с продажами льготных билетов сложилась в Якутии. Люди возмущены отношением авиакомпании. Им также приходится выстаивать многочасовые очереди, нет никаких гарантий, что льготник вообще эти билеты сможет купить, организована продажа отвратительно.