В 2019 году в Москве для заселения по реновации передадут 20 домов

Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве в 2019 году достроят и передадут для заселения москвичей по программе реновации 20 домов площадью порядка 300 тыс. кв. метров. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, в этих домах будет расположено более 5,3 тыс. квартир. Планируется выдать ордера на переселение еще 12−15 тыс. человек, участвующих в реновации.

Хуснуллин уточнил, что в настоящее время строится около 1 млн кв. метров жилья для переселенцев, еще около 2 млн кв. метров проектируется.

Строить дома будут около 20−30 крупных компаний. «В программе будут участвовать подрядчики со всего Московского региона», — пояснил зам мэра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве построено 37 домов, в проектировании находятся еще более 220. На 50 площадках идут строительные работы.

Напомним, программа реновации жилищного фонд столицы предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.

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