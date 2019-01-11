Более 110 семей в Москве докупили жилье по реновации

Москва, , 07:31 — REGNUM В 2018 году в Москве 201 семья заявила о желании докупить метры в новом жилье по программе реновации. 112 семей совершили покупку дополнительных метров, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, 89 договоров пока еще находятся на рассмотрении в Московском фонде реновации жилой застройки.

Таким образом, увеличить площадь нового жилья решили около 7% семей, участвующих в программе реновации. При этом 162 докупят дополнительные метры за свои деньги, а 39 — за счет ипотеки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для строительства жилья по программе реновации утверждено 308 стартовых площадок с потенциалом строительства порядка 4,6 млн кв. метров жилья во всех округах столицы. 37 домов уже построено, в проектировании находятся еще более 220.

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