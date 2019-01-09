В Москве в 2019 году построят 600 тыс. кв. метров жилья по реновации

Москва, , 08:35 — REGNUM В 2019 году в Москве по программе реновации возведут около 600 тыс. кв. метров жилья. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, с 2019 гола начинается массовый ввод жилья по программе реновации. А с 2020 года планируется строить и передавать под заселение не менее 1 млн кв. метров жилья по реновации.

«В ближайшие пять лет в столице по программе реновации возведут около 7 млн кв. метров жилья», — уточнил Хуснуллин.

Как сообщало, в Москве на данный момент утверждено 308 стартовых площадок с потенциалом строительства порядка 4,6 млн кв. метров недвижимости во всех округах Москвы. 37 домов уже построено, в проектировании находятся еще более 220.

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Как сообщало ИА REGNUM, реновация в Москве предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5171 дом.

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