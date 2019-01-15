В России предложили ввести налог на выезд из страны

Москва, , 11:55 — REGNUM Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд при пересечении государственной границы в размере 500 рублей, сообщает 15 января РИА Новости со ссылкой на документ.

Так, организация направила соответствующее обращение на имя спикеров Совета Федерации и Государственной думы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова.

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Отмечается, что ассоциация предложила взимать налог каждый раз, когда гражданин РФ или иностранец покидает страну, кроме случаев временной остановки до 24 часов.

В организации подчеркнули, что реализация данного предложения дополнительно принесет в туристическую отрасли порядка 35 млрд рублей в год, что «заложит основу для перехода отрасли на инновационный путь развития».

Как сообщало ИА REGNUM, отдых за границей продолжает дорожать. Так, в 2019 году, по прогнозам экспертов, цены на туристические путёвки для граждан РФ повысятся на 10−30%.

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