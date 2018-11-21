В 2019 году туры в Турцию могут вырасти на 10-15%

Москва, , 10:50 — REGNUM В 2019 году цены на туристические путёвки в Турцию могут вырасти на 10−15%. Российские туроператоры связывают это с повышением турецкими отельерами базовых цен на следующий год, из-за роста цен на авиатопливо и инфляцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова отмечает, что «летом 2018 года загрузка гостиниц в Турции была высокой. Спрос на отдых в Турции растет. Но стоит вспомнить, что до кризиса между Россией и Турцией (2014−2015 гг.) цены на туры в этой страну были выше, чем летом 2018 года».

В 2018 году в Турции ждут около 6 млн туристов из России

Российские туроператоры считают, чтобы купить туры в Турцию по ценам 2018 года или незначительно их превышающим можно в рамках акции раннего бронирования. Обычно эта акция стартует в конце ноября — начале декабря 2018 года. У российских туристов появится возможность купить туры в Турцию по приемлемой цене, потом будут дороже.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября 2018 года туры в Турцию рассчитываются российскими туроператорами не в долларах как раньше, а в евро. На новую систему расчета пока перешли три крупных российских туроператора. Другие турператоры в России планирует перейти на расчет туров в Турцию в евро до начала летнего сезона 2019 года.

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